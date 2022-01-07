В зоопарке Ростова показали, как делают педикюр слонам

Процедуру делают не ради красоты, а по необходимости. Фото: Ростовский зоопарк.

В зоопарке Ростова-на-Дону показали, как делают педикюр слонам. Чтобы убрать роговые наросты и натоптыши, оказывается, нужна целая процедура. Ее проводят зоологи и ветврачи. Специалисты уверены, что подобный уход животным по душе.

- Делается это не ради эстетической красоты, а из необходимости. Наши питомцы хорошо переносят процедуру, она для них она совершенно безболезненная. Более того, слоны даже получают удовольствие от процесса, ведь он сопровождается сладкими угощениями, - рассказали в сотрудники зоосада.

Сейчас в донской столице живут несколько слонов. В 2009 году из Германии прибыли Юма, Хорас и Синта. А в декабре 2010 года Синта родила малышку Ситару.

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