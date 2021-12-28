Долгожительнице Ростовского зоопарка исполнилось уже 27 лет

Елизара. Фото: Ростовский зоопарк

В зоопарке Ростова уже 27 лет исполнилось грациозной и длинноногой долгожительнице Елизаре, это самка из редкого вида жирафов Ротшильда. Она считается самой взрослой среди своих сородичей в Европе. К слову, средняя продолжительность жизни у этих животных - 25 лет.

- Несмотря на свой почтенный возраст, Лиза прекрасно себя чувствует и удовольствием общается с посетителями. В честь праздника имениннице приготовили особенное угощение - торт из овощей и фруктов, - написали в группе Ростовского зоосада в VK.

Елизара родилась в Ростовской области в декабре 1994 года. С тех пор она не покидала пределы донского зоопарка. К слову, красавица может похвастаться не только долгой жизнью, но и уникальным внешним видом. У нее необычные пятна и окрас, а ее рост составляет около 4 метров.

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