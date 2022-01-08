В Ростове с января ограничат проезд на ряде улиц в центре и Нахичевани

О дорожных нововведениях предупреждает департамент автодорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С января на ряде улиц Ростова-на-Дону - в центре и в Нахичевани - ограничат движение транспорта. Предупреждение об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Так, с 12 января по 17 февраля 2022 года знаки и ограждения будут находиться на улице Московской в районе дома № 67/62. Причина - строительство подземного перехода.

С 12 января по 30 апреля на время реконструкции сетей водоснабжения частично перекроют пересечения Соколова и Красноармейской (северная сторона), Лермонтовской и Соколова (восточная сторона), Лермонтовской и Чехова (восточная сторона), Университетский и Красноармейскую (северная сторона), а также Университетский в районе построек № 125, 127, 133.

С 12 января по 30 июля ограничения будут действовать на Каяни от Ченцова до Налбандяна, на Ченцова от Каяни до 2-ой Линии, на 2-ой Линии от Ченцова до Налбандяна, по Налбандяна от 2-ой Линии до Каяни. Причина - строительно-монтажные работы.

С 19 января до 15 апреля изменения в дорожном движении произойдут на Варфоломеева около зданий №118 и 120. На этой улице будут вести строительство.

С 19 января по 29 июля по тем же причинам ограничения введут на Седова в районе дома №21/1.

Кроме того, до 20 декабря 2022 года продлили ограничения на Черевичкина, Сарьяна, Кириловском, Окружной и Левобережной. Решение приняли из-за работ по возведению канализационного коллектора.

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