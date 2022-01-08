В Ростове предложили провести отборочные турниры Олимпиады-2036

Сейчас власти создают необходимую инфраструктуру Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ростов-на-Дону готов принять отборочные турниры летней Олимпиады-2036. Об этом заявил донской министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, сообщает ТАСС.

- Город выразил готовность принять отборочные встречи в рамках Олимпийских игр 2036 года, - подтвердил Самвел Аракелян.

По словам главы Минспорта области, сейчас власти создают необходимую инфраструктуру. В течение 8 лет, до 2030 года, должны построить и привести в порядок около 290 объектов.

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