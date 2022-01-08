Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт8 января 2022 7:33

В Ростове предложили провести отборочные турниры Олимпиады-2036

До 2030 года в городе собираются построить и привести в порядок около 290 спортивных объектов
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас власти создают необходимую инфраструктуру

Сейчас власти создают необходимую инфраструктуру

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ростов-на-Дону готов принять отборочные турниры летней Олимпиады-2036. Об этом заявил донской министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, сообщает ТАСС.

- Город выразил готовность принять отборочные встречи в рамках Олимпийских игр 2036 года, - подтвердил Самвел Аракелян.

По словам главы Минспорта области, сейчас власти создают необходимую инфраструктуру. В течение 8 лет, до 2030 года, должны построить и привести в порядок около 290 объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове группе фитнес-центров отдали под планировку 155 га на левом берегу Дона

Определиться с планом должны в течение года (подробности)