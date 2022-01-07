В Ростове группе фитнес-центров отдали под планировку 155 га на левом берегу Дона

Речь идет об участке земли от улицы Пойменной в сторону Южного подъезда. Фото: сайт правительства РО.

В Ростове группе фитнес-центров разрешили подготовить проект планировки и межевания территории в 155 га на левом берегу Дона. Об этом стало известно из постановления, которое опубликовали на сайте городской администрации.

Судя по документации, определиться с планом должны в течение года. Речь идет об участке земли от улицы Пойменной в сторону Южного подъезда Ростова, он находится недалеко от Гребного канала.

К слову, это не единственный подобный объект на левом берегу. Сейчас там создают спортивный кластер. Ранее власти донской столицы сообщили, что к 2025 году планируют оборудовать более 65 различных площадок, в том числе комплекс для пятиборья и тренировочную базу ФК «Ростов». Также обсуждают возможность строительства Ледового дворца на 4500 мест и 50-метрового бассейна.

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