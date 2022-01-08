600 тысяч рублей потерял житель Ростовской области после беседы с аферистом

Обманщик представился сотрудником банка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

600 тысяч рублей за считанные минуты потерял житель Орловского района Ростовской области. Это произошло после того, как мужчина продиктовал мошеннику все свои данные, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, аферист даже не пытался придумать какую-то хитрую схему обмана и воспользовался проверенным методом устрашения. Бандит позвонил жертве, представился сотрудником банка и сразу же заявил, что неизвестные проводят по счету сомнительные операции.

Мошенник сообщил, что нельзя терять ни минуты, иначе все деньги пропадут. Чтобы «защитить» средства «специалист» потребовал данные карты и секретный код из смс.

Владелец суммы поверил в это и продиктовал все незнакомцу. После этого один за одним начали мужчине приходить оповещения о списании денег. Похититель снял 600 тысяч рублей. Сейчас его ищет полиция, возбуждено дело.

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