318 новых случаев коронавируса выявили в Ростовской области к утру 8 января

В лабораториях проверили за сутки 11524 теста на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области к утру 8 января подтвердили новые случаи COVID-19. За сутки, по данным властей, заболели еще 318 человек. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 0,65.

Новых носителей вируса выявили в 52 территориях региона. Больше всего положительных тестов уже традиционно оказалось в Ростове-на-Дону - 119. На втором месте находятся Шахты - 16, на третьем Волгодонск - 15. В Таганроге 13 заболевших, в Аксайском районе - 10. в Новочеркасске - 9 и далее по убывающей.

Меньше всего инфицированных - по 1 - в Куйбышевском, Ремонтненском, Тацинском, Боковском, Милютинском, Дубовском, Заветинском, Мартыновском, Обливском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Кашарском, Тарасовском, Усть-Донецком, Шолоховском и Чертковском районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 1912 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 265.

Умерли 17 человек с COVID-19: 9 женщин от 60 до 89 лет и 8 мужчин от 66 до 87 лет. У них были хронические заболевания. Всего с начала пандемии скончались 9766 человек, выздоровели - 178018, за сутки - 608.

В лабораториях проверили за сутки 11524 теста на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 178,71. Полностью вакцинировались к этому моменту уже 1917,13 тысячи жителей Дона.

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