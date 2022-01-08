На праздниках в Ростовской области произошло 67 пожаров, погибли 7 человек

В этом году произошло меньше смертельных случаев, чем за тот же период 2020 года. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

С 31 декабря и в течение первой недели нового года в Ростовской области произошло 67 пожаров, погибли 7 человек. Основной причиной трагедий оказалось неосторожное обращение с огнем. Были и другие происшествия, из-за которых пострадали люди, сообщили в МЧС.

- К сожалению, различные травмы получили 6 человек, один из них - несовершеннолетний батайчанин. После внезапного замыкания ноутбука юноша оказался в больнице. Сейчас он в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ, - рассказал заместитель начальника управления профилактической работы ГУ МЧС России по РО Игорь Тягненко.

Также специалист добавил, что от пиротехники на праздниках пострадал один человек. Спасатель напомнил жителям Дона, что использование фейерверков и петард создает ощущение праздника, но цена за это - риск для жизни.

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