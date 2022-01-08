С 8 января в Таганроге для общественного транспорта открыли улицу Дзержинского

До этого автобусы делали приличный крюк, чтобы объехать закрытый путь по Социалистической Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге с сегодняшнего дня, то есть с 8 января, для общественного транспорта открыли улицу Дзержинского. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Местные власти добавили, что светофор на пересечении Дзержинского и Паркового теперь начнет работать в прежнем режиме.

Участок дороги был перекрыт почти месяц из-за ремонта канализационного коллектора. Все это время автобусы делали приличный крюк, чтобы объехать закрытый путь по Социалистической.

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