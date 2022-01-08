В Ростовской области из восьми МЭОКов в эксплуатацию ввели пока только три

Сейчас сортируют отходы Волгодонский, Мясниковский и Неклиновский комплексы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области из 8 мусороперерабатывающих комплексов (МЭОКов) в эксплуатацию ввели пока только три. Об этом можно судить по открытым данным, опубликованным на сайте донского правительства.

К этому моменту уже начали работу, но еще не завершены полностью Волгодонский, Мясниковский и Неклиновский комплексы. Там уже сортируют отходы. Кроме того, в зависимости от общей готовности есть площадки для захоронения мусора и хозяйственные зоны.

Проектно-сметную документацию по Красносулинскому МЭОКу отправили на госэкспертизу. Общий объем инвестиций в этот объект - 1,2 млрд рублей. Первый этап строительства обещают завершить до конца 2022 года. Планируют, что предприятие будет принимать 250 тысяч тонн отходов в год.

Сальский, Морозовский, Миллеровский и Новочеркасский комплексы пока только в проекте. Сейчас власти обсуждают создание необходимой инфраструктуры. До 1 марта 2022 года собираются сформировать изменения в территориальной схемы региона и определить сроки строительства.

Ранее исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов заявил, что до 2024 года на Дону планируют на 6% повысить долю переработки мусора и до 49% увеличить сортировку. Этих показателей собираются добиться за счет строительства новых МЭОКов.

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