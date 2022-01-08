47 пассажиров с инфекцией выявили в донском аэропорту Платов

Особенно тщательно людей проверяли на наличие омикрон-штамма Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в аэропорту Платов выявили 47 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний. Также выборочное тестирование на COVID-19 провели среди иностранцев: из 5177 человек у 81 был положительный результат. Эти цифры по итогам 2021 года озвучили в управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что под санитарный контроль попали 3711 авиарейсов, которые доставили на Дон 533014 человек. Особенно тщательно людей проверяли на наличие омикрон-штамма.

К слову, мониторинг организовали не только в аэрогавани. Специалисты работали также на автомобильных и морских пунктах пропуска. Например, среди водителей и их пассажиров признаки инфекций заметили у 192 человек. Кроме того, в плохом самочувствии заподозрили 27 моряков.

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