Дно реки Дон углубили в 28 местах для улучшения навигации судов в Ростовской области

Общий объем работ составил 2,001 млн. кубометров грунта. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области для улучшения навигации судов провели углубление дна водоемов. Общий объем работ составил 2,001 млн. кубометров грунта. Об этом сегодня, 8 января, сообщает сайт донского правительства.

Так, глубина на Азово-Донском морском канале теперь составляет 4,1 метра, на Таганрогском подходном канале - 5 метров. Объем работ на этих участках - 634,9 тысячи кубометров грунта. Специалисты выполнили все задачи с мая по ноябрь.

Углубили также еще 32 участка объемом 1 439,48 тысячи кубометров: 28 - на реке Дон (перекаты в районе Кочетовского гидроузла) и еще 4 на реке Северский Донец от гидроузла №4 до устья.

- Работа по обеспечению безопасного судоходства обязательно продолжится. При экстремальной маловодности навигационных габаритов достигли во многом благодаря опыту и четкой организации всех служб воднотранспортного комплекса, - отметил заместитель губернатора - министр транспорта Владимир Окунев.

В 2022 году планируют провести дноуглубление в том же объеме, около двух млн кубометров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Производство коммунальной техники собираются открыть на «ТагАЗе» в Ростовской области

Уже назвали предполагаемого инвестора проекта (подробности)