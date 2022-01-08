В Ростове и Аксае произошли коммунальные ЧП, одну из аварий уже ликвидировали

Жителям Северного воду людям обещают вернуть до 21 часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 8 января, в Ростове-на-Дону и Аксае произошли коммунальные ЧП, из-за которых некоторые местные жители временно остались без воды. К этой минуте на одном из объектов уже завершили все работы. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в «Ростовводоканале».

Так, уже ликвидировали порыв и восстановили подачу ресурса в Пролетарском районе донской столицы.

Похожие работы еще ведут на улице Стартовой в Северном жилом массиве. Воду людям обещают вернуть до 21 часа.

На улице Братской в Аксайском районе также ликвидируют аварию, однако отключения там не должны были проводить.

Уточнить ситуацию можно по телефону горячей линии «Ростовводоканала»: 8 (863) 283-17-17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Ростовводоканале» объяснили, почему не подключают самозастрой на Черевичкина

Застройщик, который возвел здание, не позаботился о документах. В итоге заложниками ситуации стали жильцы и предприятие (подробности)