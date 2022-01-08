В Аксае тихие грабители обманули продавца и украли ювелирные украшения

Правоохранители уже завели дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области трое мужчин ограбили ювелирный магазин и сбежали. Примечательно то, что продавец, которая работала в тот вечер, не заметила ловких манипуляций бандитов и даже не подозревала об обмане. Бесшумных и дерзких налетчиков уже ищет полиция.

- Возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемых разыскивают, устанавливаются лица причастные к преступлению, - рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Все произошло в Аксае. Предварительно, преступники действовали по заранее определенной схеме: один отвлекал внимание, а двое других должны были собирать все, что видели. В итоге мужчины «добыли» и быстро спрятали в сумку украшения на внушительную сумму. После этого криминальные посетители спокойно вышли на улицу и бесследно пропали.

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Сейчас преступника ищет полиция, завели дело (подробности)