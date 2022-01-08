Гандболистки «Ростов-Дона» уступили «Эсбьергу» в Лиге чемпионов

Это был 9 тур Лиги чемпионов. Фото: группа в VK клуба «Ростов-Дон»

Сегодня, 8 января, гандболистки «Ростов-Дона» уступили на домашней площадке датскому «Эсбьергу». Итоговый счет спортивной баталии - 25:27. Это был 9 тур Лиги чемпионов, для ростовчанок встреча оказалась первой в году в рамках этого соревнования.

В начале игры забили гости, но донская команда сразу же оформила ответный гол. После этого развернулась серьезная борьба, спортсменки шли буквально мяч в мяч. Первый тайм все же завершился в пользу хозяек. На перерыв ушли при счете 15:12.

Большую часть второго тайма ростовчанки удерживали лидерство на площадке, но ближе к концу встречи разрыв в количестве забитых голов начал сокращаться. Команды дважды сравнивали счет, но на 60 минуте соперницы одержали волевую победу, отправив в наши ворота сразу два мяча.

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