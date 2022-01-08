Вечером 8 января в донском селе Кулешовка выгорел частный дом

Возгорание уже потушили, пострадавших нет Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Вечером 8 января полностью выгорел частный дом на Ленина, 110 в селе Кулешовка Ростовской области. Пожар уже потушили, пострадавших нет, прокомментировали пресс-службе регионального управления МЧС.

- Информация о ЧП поступила в 18.25, горение локализовали в 18.39. К этому моменту огонь полыхал на площади в 80 кв. метров. В 18.44 пламя полностью ликвидировали. На месте работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники, - сообщили в ведомстве.

Немного ранее об этом происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. По словам людей, в помещении, о котором идет речь, делали мебель. Пользователи сети в комментариях уже выразили сочувствие и слова поддержки.

- «Какое горе. Главное, что люди не пострадали», - написала одна из женщин.

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