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Происшествия9 января 2022 7:18

В Батайске на улице Артемовской выгорел гараж с «Волгой»

Пламя тушили 15 спасателей, было задействовано 4 спецмашины
Ангелина СКИБА
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Огнем было охвачено 30 кв. метров

Огнем было охвачено 30 кв. метров

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Батайске на улице Артемовской выгорел гараж с «Волгой». Огнем было охвачено 30 кв. метров. Предварительно, никто не пострадал. О происшествии сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве пояснили, что ЧП случилось вчера. В экстренную службу люди позвонили около 19.36. После этого спасатели выехали на вызов.

Через 15 минут - в 19.51 - пламя удалось локализовать, а в 20.08 все потушили. От МЧС работали 15 человек, они использовали 4 спецмашины.

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