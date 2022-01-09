Огнем было охвачено 30 кв. метров
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Батайске на улице Артемовской выгорел гараж с «Волгой». Огнем было охвачено 30 кв. метров. Предварительно, никто не пострадал. О происшествии сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
В ведомстве пояснили, что ЧП случилось вчера. В экстренную службу люди позвонили около 19.36. После этого спасатели выехали на вызов.
Через 15 минут - в 19.51 - пламя удалось локализовать, а в 20.08 все потушили. От МЧС работали 15 человек, они использовали 4 спецмашины.
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