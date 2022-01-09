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Общество9 января 2022 7:51

В Ростовской области ветер усилится до 18 метров в секунду 9 января

Об этом предупредили в МЧС
Ангелина СКИБА
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Ветер будет преимущественно восточным и юго-восточным

Ветер будет преимущественно восточным и юго-восточным

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 9 января, в некоторых территориях Ростовской области может усилиться ветер. Ожидаются порывы до 18 м/с, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В течение дня в среднем прогнозируют 7-12 м/с, иногда 15-18 м/с. Направление ветра будет преимущественно восточным и юго-восточным. Температура днем на Дону установится в районе минус 1-6 градусов.

К слову, ранее о сильном ветре в Ростове-на-Дону предупреждали спасатели управления по делам ГО и ЧС. В непогоду людей попросили быть особенно внимательными и осторожными. Не следует стоять или парковаться под деревьями и любыми слабоукрепленными конструкциями. Опасно для жизни подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.

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