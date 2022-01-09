Мошенник напугал жительницу Ростова и похитил 200 тысяч рублей

Женщина потеряла накопления, которые хранила на своем счете Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Телефонный мошенник обманул жительницу Ростова-на-Дону на 200 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением, и теперь бандита разыскивают. Уже завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Злоумышленник позвонил с неизвестного номера и представился сотрудником банка. Потом рассказал собеседнице, что по ее счету проводятся сомнительные операции.

Аферист не дал своей жертве подумать и начал давить психологически - рассказал, что так можно потерять все накопления. Мужчина предложил решение проблемы: якобы он собирался все исправить и закрыть доступ для преступников, но для этого ему нужен был всего лишь номер карты и секретный код из смс.

Женщина поверила и сделала все по инструкции. После этого все деньги списали со счета, а услужливый «работник банка» перестал отвечать на звонки.

Жителям Дона напоминают: не доверяйте незнакомцам, которые звонят и пугают потерей средств. Настоящие сотрудники финансовых учреждений так никогда не делают. Если к вам дозвонились мошенники, прервите разговор и обратитесь по официальным телефонам банка или любой другой организации.

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