С 10 января по 30 июля в Ростове введут массовые ограничения для водителей

Автолюителей предупреждают об ограничениях на 7 улицах города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове с 10 января по 30 июля введут массовые ограничения для водителей. Речь идет о частичном перекрытии ряда улиц, сообщили в городском департаменте автодорог.

Так, с 10 января до 10 марта ограничат проезд по Семашко от Пушкинской до Максима Горького. Это собираются сделать из-за реконструкции водопровода.

С 12 января по 30 июля ограждения выставят на Каяни - отрезок пути от Ченцова до Налбандяна. Также дорожные изменения произойдут на Ченцова от Каяни до 2-ой Линии, на 2-ой Линии от Ченцова до Налбандяна и на улице Налбандяна от 2-ой Линии до Каяни. Причина - строительно-монтажные работы.

С 19 января до 15 апреля ограничения также будут действовать на Варфоломеева в районе домов № 118 и 120. Кроме того, власти предупреждают о сложностях с проездом на Седова около здания №21/1 с 19 января по 29 июля. В обоих случаях решения приняли из-за строительных работ.

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