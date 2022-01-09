В Таганроге на Василенко потушили хозпостройку, выгорело 12 кв. метров

На месте происшествия работали 7 человек, использовали 2 единицы техники Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Таганроге на улице Василенко сгорела хозяйственная постройка. При пожаре никто не пострадал. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

Однако, по данным ведомства, несчастный случай произошел еще вчера вечером. Огнем было охвачено 12 квадратных метров. В экстренной службе о возгорании узнали в 16.39, в 16.46 горение ликвидировали. В 16.51 все потушили.

- На месте работали 7 человек, использовали 2 единицы техники. Жителям Дона следует помнить о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП нужно звонить с мобильного по номеру «101» или со стационарного «01», - напомнили в пресс-службе МЧС.

Это уже третье возгорание за 8 января. Ранее стало известно о пожарах в Батайске и в селе Кулешовка. К счастью, в этих случаях также не было пострадавших и погибших, однако владельцы понесли материальный ущерб.

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