Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 января 2022 11:04

В Таганроге на Василенко потушили хозпостройку, выгорело 12 кв. метров

О несчастном случае рассказали в МЧС
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На месте происшествия работали 7 человек, использовали 2 единицы техники

На месте происшествия работали 7 человек, использовали 2 единицы техники

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Таганроге на улице Василенко сгорела хозяйственная постройка. При пожаре никто не пострадал. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

Однако, по данным ведомства, несчастный случай произошел еще вчера вечером. Огнем было охвачено 12 квадратных метров. В экстренной службе о возгорании узнали в 16.39, в 16.46 горение ликвидировали. В 16.51 все потушили.

- На месте работали 7 человек, использовали 2 единицы техники. Жителям Дона следует помнить о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП нужно звонить с мобильного по номеру «101» или со стационарного «01», - напомнили в пресс-службе МЧС.

Это уже третье возгорание за 8 января. Ранее стало известно о пожарах в Батайске и в селе Кулешовка. К счастью, в этих случаях также не было пострадавших и погибших, однако владельцы понесли материальный ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вечером 8 января в донском селе Кулешовка выгорел частный дом

По словам очевидцев, в помещении, о котором идет речь, делали мебель (подробности)