Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве бывшей супруги и ее знакомого

Следователи сейчас выясняют детали преступления Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области мужчину 55 лет заподозрили в расправе над бывшей супругой и ее знакомым. Сейчас это пытаются доказать, возбуждено дело, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, подозреваемый - житель Мартыновского района. 7 января в доме мужчины разгорелась ссора. Хозяин схватил нож и ударил экс-возлюбленную в грудь, а потом бросился за ружьем и застрелил ее спутника. Оба пострадавших умерли на месте, женщине было 53 года, мужчине - 47 лет.

- После разборки предполагаемый преступник сбежал, но его быстро поймали. Сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Выясняются детали трагедии, - добавили в Следкоме.

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