По одной из версий, электротранспорт не выпускали на линию из-за непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске восстановили движение трамваев в Промышленный район. По этому направлению составы не курсировали с 27 декабря, сообщают в соцсетях.

По одной из версий, электротранспорт не выпускали на линию из-за непогоды. Образовался лед, был снег, и все это нужно было расчищать.

Отмечается, что сегодня трамваи еще работали по графику выходных дней. Уже завтра, с 10 января, пассажиров должны перевозить по обычному расписанию.

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