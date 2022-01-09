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Общество9 января 2022 15:45

В Новочеркасске восстановили движение трамваев в Промышленный район

Уже завтра, с 10 января, пассажиров должны перевозить по обычному расписанию
Ангелина СКИБА
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По одной из версий, электротранспорт не выпускали на линию из-за непогоды

По одной из версий, электротранспорт не выпускали на линию из-за непогоды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске восстановили движение трамваев в Промышленный район. По этому направлению составы не курсировали с 27 декабря, сообщают в соцсетях.

По одной из версий, электротранспорт не выпускали на линию из-за непогоды. Образовался лед, был снег, и все это нужно было расчищать.

Отмечается, что сегодня трамваи еще работали по графику выходных дней. Уже завтра, с 10 января, пассажиров должны перевозить по обычному расписанию.

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