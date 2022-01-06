В 2022 году в Ростове начнется активная модернизация трамвайной сети

В Ростове в 2022 году стартует модернизация трамвайной сети Фото: Правительство РО

В донской столице в наступившем году начнется активная модернизация трамвайной сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В 2022 году мы должны начать активную фазу модернизации трамвайного сообщения в Ростове-на-Дону. Необходимо создать в донской столице систему современного скоростного трамвайного движения, которая соединит центр города с развивающимися микрорайонами Ростова, - отметил Василий Голубев.

В настоящее время уже ведется проработка трассировки трамвайных линий и будущих схем движения транспорта. Кроме того, рабочие уже начали подготовительные работы, при помощи которых будет проведена реконструкция трамвайных путей. А также будет объявлена закупка трехсекционных трамваев.

В Минтрансе отметили, что финансирование этого масштабного проекта планируется начать в июле. К этому моменту власти планируют отыскать подрядчика.

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