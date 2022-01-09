Уже известны даты будущих туров РПЛ. Фото: сайт ФК «Ростов».
Основной состав ФК «Ростов» вышел из отпуска. Уже завтра, 10 января, команда должна пройти медосмотр. Об этом сообщает пресс-служба желто-синих.
После проверки здоровья, 14 января, спортсмены отправятся на зимние сборы в Испанию. Подготовка на выезде продлится до 21 февраля. Пока неизвестно, с какими клубами состоятся товарищеские матчи, об этом должны рассказать позже.
Пока что известно только расписание трех будущих туров Российской Премьер-Лиги. 27 января состоится игра с «Крыльями Советов», на 7 марта запланировали встречу с ФК «Сочи», а 14 марта донская команда сразится с «Рубином».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гандболистки «Ростов-Дона» уступили «Эсбьергу» в Лиге чемпионов
Ростовчанки сразились с довольно сильной командой, вели в счете на протяжении большей части игры и на последних минутах пропустили два мяча (подробности)