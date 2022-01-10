Десятки домов в центре Ростова остались без воды 10 января

Под отключение попали дома на Суворова и Соколова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятки домов в центре донской столицы остались без воды. Ее перекрыли сегодня, 10 января, на время технических работ. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Известно, что под отключение попали дома на Суворова и Соколова. Восстановить подачу ресурса обещают сегодня до 19 часов.

- Специалисты должны заменить задвижку и участок водопровода. Ограничения действуют на Суворова от Чехова до Ворошиловского и на Соколова от Суворова до Большой Садовой. Дополнительную информацию жители города могут уточнить по телефону горячей линии: 283-17-17, - прокомментировали в «Ростовводоканале».

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