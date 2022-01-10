166 млн рублей на вопросы ЖКХ выделили Таганрогу и Семикаракорскому району

О выделении финансовой помощи распорядился губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области двум муниципалитетам выделили более 166 млн рублей. Эти деньги должны потратить на решение вопросов, связанных со сферой ЖКХ. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Большую часть средств - около 162 млн рублей - направили на водоснабжение и водоотведение Таганрога. Свыше 4,3 млн рублей на работу с электроснабжением получит Семикаракорский район.

В рамках софинансирования из бюджета города добавят 52 млн рублей, из казны района - почти 227 тысяч рублей.

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