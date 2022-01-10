На нефтебазе в Ростовской области разлилось 11 кубометров бензина

На месте работают 8 человек, задействовали 2 единицы техники. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Сегодня, 10 января, на нефтебазе в Шахтах у бензовоза оторвало кран и на землю вылилось около 11 кубометров бензина АИ-92. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, ЧП произошло около 13.11, ориентировочно, на улице Рабоче-Крестьянской. К этому моменту течь уже перекрыли, и жидкость больше не разливается.

- Последствия случившегося сейчас устраняют 8 человек, задействовали 2 единицы техники, - добавили в МЧС.

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