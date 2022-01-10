В Ростове суд запретил признавать нежилым старинный особняк Трестера

Вердикт вынесли в Арбитражном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Старинный особняк Трестера на Серафимовича в Ростове запретили признавать нежилым. Это вердикт Арбитражного суда. В инстанции отклонили запрос городского департамента имущественно-земельных отношений.

Власти пытались перевести аварийную постройку в иной статус для того, чтобы привлечь к реконструкции инвесторов. Дополнительные средства на обновление были бы совсем не лишними, учитывая общее состояние здания. Однако суд принял иное решение. Известно, что жильцов из дома расселили некоторое время назад.

Речь идет об особняке 1900 года постройки. Это объект культурного наследия, достопримечательность города.

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