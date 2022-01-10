Спасатели собрали разлившийся бензин на нефтебазе в Ростовской области

На землю вылилось около 11 кубометров топлива. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Шахтах разлившиеся нефтепродукты - бензин АИ-92 - уже собрали и обработали. Теперь все должны утилизировать, сообщили в пресс-службе управления МЧС Ростовской области.

- По состоянию на 16.30 проведен сбор нефтепродуктов, материал обработали сорбентом. Дальнейшей утилизацией займется ООО "Эко-Спас Батайск", - пояснили в ведомстве.

ЧП произошло на нефтебазе днем 10 января, то есть сегодня. У спецмашины оторвало кран и на землю вылилось около 11 кубометров топлива. От экстренной службы на месте работали 8 человек, было задействовано 2 единицы техники.

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