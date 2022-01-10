В Ростове-на-Дону прогнозируют сильную гололедицу

По прогнозам синоптиков, январь в Ростове будет холодным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице ночью и утром, с 11 по 13 января включительно, обещают сильный гололед, сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Специалисты настоятельно просят водителей быть особенно аккуратными на дорогах, не превышать скорость, парковать машины только на парковочных площадках, не мешать работе общественного транспорта и уборочной техники.

Впрочем, пешеходам также не стоит забывать об осторожности.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 января, в донской столице будет идти дождь со снегом, температура воздуха днем составит +5 градусов тепла. В среду, 12 января, облачно без осадков, днем мороз до -3 градусов. В четверг, 13 января, облачно с прояснениями, днем – 7 градусов.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала о том, какой будет погода в январе. Синоптики сообщили, что регионе заметно похолодает — морозы могут достигать -23 градусов

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