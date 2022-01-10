Жителя Ростова заподозрили в подкупе судебного пристава

Подозреваемый всеми силами пытался навязать деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Ростовской области попал под уголовное разбирательство после подкупа судебного пристава. Дело завели по статье «Дача взятки». Об этом сегодня, 10 января, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 39-летний ростовчанин в октябре прошлого года предложил 40 тысяч рублей за окончание судебного преследования и снятие ограничения на выезд из страны. Подозреваемый всеми силами пытался навязать сумму и даже передал ее сотруднику, но тот пожаловался своему руководству.

После этого на предприимчивого мужчину завели дело. Сейчас факт нарушения пытаются доказать. Если подозрения подтвердятся, мужчину могут крупно оштрафовать или отправить в тюрьму.

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