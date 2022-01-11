Сити-менеджер Ростова занял 3 место в рейтинге цитируемости среди глав городов

Алексей Логвиненко вошел в тройку лидеров. Фото: сайт администрации Ростова.

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вошел в тройку глав регионов, которых СМИ цитировали в декабре 2021 года чаще всего. На слова главы администрации ссылались 702 раза, сообщают городские власти.

Рейтинг цитируемости составили фонд «Петербургская политика» и «Давыдов.Индекс». Аналитики провели свое исследование среди 100 руководителей с личными блогами.

В списке по итогам прошлого месяца Алексей Логвиненко оказался на третьем месте. Первую строчку занял мэр Краснодара Андрей Алексеенко, вторую - глава администрации Екатеринбурга Алексей Орлов.

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