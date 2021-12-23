Алексей Логвиненко занял 44 строчку в рейтинге мэров

Алексей Логвиненко занял 44 место в рейтинге мэров. Фото: администрация Ростова

Глава администрации Ростова-на-Дону занял 44 место в национальном рейтинге мэров за 2021 год. Алексей Логвиненко расположился ровно посередине общей таблицы. Всего в рейтинге значились 88 глав городских администраций. Об этом сообщается на сайте проекта "Национальный рейтинг".

В таблице были отмечены руководители администраций всех столиц регионов. В рейтинг не вошли сити-менеджеры Московской и Ленинградской областей. А также не были прописаны мэры пяти довольно крупных российских городов, а именно Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти.

Рейтинг был подготовлен Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. Он составлялся на основе проведенного анкетирования и опросов россиян разных профессий.

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