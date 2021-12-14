Алексей Логвиненко получил диплом школы управления "Сколково". Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко и его команда получили дипломы школы управления "Сколково". Об этом градоначальник сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

В нынешнем году году по программе Master of Public Administration прошли обучение 500 управленцев из 100 российских городов. Ростовский сити-менеджер отметил, что ему довелось изучить лучшие практики развития предпринимательства. Глава администрации считает, что эти знания непременно помогут создать в Ростове «умную» экономику. Она будет основываться на современных технологиях и цифровых продуктах.

- При формировании качественной среды акцент будет сделан на сохранение и развитие исторического центра, комплексную застройку с одновременным созданием социальной и транспортной инфраструктуры, а также улучшение экологии города, - написал Логвиненко.

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