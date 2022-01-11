Дебошир, устроивший разборки из-за пистолета у ресторана в Ростове, оказался депутатом

В МВД пояснили, что мужчина пытался пронести с собой травматическое оружие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дебошир, который устроил разборки из-за пистолета в одном из ресторанов Ростова, предварительно, оказался депутатом. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» стало известно сегодня, 11 января.

Сама же история произошла еще 18 декабря прошлого года на Кировском. Тогда в МВД рассказали, что мужчина хотел пронести мимо охраны травматическое оружие, но это заметили.

Подозрительного клиента отказались пропускать в помещение, в ответ он разозлился и продолжал настаивать на своем. В итоге сотрудникам ресторана пришлось вызвать правоохранителей.

Полицейские быстро приехали на место происшествия и побеседовали с агрессивным посетителем. После этого конфликт был исчерпан.

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