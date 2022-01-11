Причину возгорания еще устанавливают
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове на Крепостном выгорел салон эротического массажа. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС.
- ЧП произошло вчера, 10 января. Звонок к дежурному поступил в 2.25. Около 2.49 локализовали горение, в 2.57 все потушили, - рассказали в ведомстве.
Известно, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. С пламенем боролись 12 человек, было задействовано 2 единицы техники. Причину возгорания еще устанавливают.
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