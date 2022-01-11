Причину возгорания еще устанавливают Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на Крепостном выгорел салон эротического массажа. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- ЧП произошло вчера, 10 января. Звонок к дежурному поступил в 2.25. Около 2.49 локализовали горение, в 2.57 все потушили, - рассказали в ведомстве.

Известно, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. С пламенем боролись 12 человек, было задействовано 2 единицы техники. Причину возгорания еще устанавливают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Батайске на улице Артемовской выгорел гараж с «Волгой»

Пламя тушили 15 спасателей, было задействовано 4 спецмашины (подробности)