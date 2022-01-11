В Ростовской области мужчина украл снегоуборочную машину

Полицейские задержали подозреваемого в краже
Фото: Александр РОГОЗА
В Шахтах местная жительница пришла в полицию после того, как не увидела во дворе своего дома снегоуборочной машины, сообщили в донском главке.
Осмотрев место происшествия, полицейские выяснили, что злоумышленник перелез через забор и похитил стоявшую под навесом технику стоимостью больше 10 тысяч рублей.
По подозрению в краже полицейские задержали 50-летнего местного жителя. Снегоуборочную машину у него забрали и вернули ее хозяйке.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если дело дойдет до суда и вину шахтинца признают, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала о том, что на Дону мужчину, подозреваемого в краже, поймали после того, как он два дня потратил на вывоз чугуна из леса.
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