Власти Ростова объяснили подтопления подземного перехода на Гребном канале

Ситуация вызвала споры среди пользователей сети. Фото: группа в Instagram Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону.

Подземный переход около Гребного канала в Ростове - это труба размером 4 на 2,5 метра, она выполняет также водопропускную функцию. Подобное использование еще в 2014 году утвердила госэкспертиза, и теперь из-за близости спортобъекта во время дождей появляется внушительная лужа. Так ситуацию с затоплением объяснили городские власти.

- Отвод ливневых стоков, прошедших отчистку, предполагался на рельеф в пойму. Там сейчас обустроили водноспортивный кластер, он оказался подпором для воды. Из-за этого во время осадков происходит подтопление, - прокомментировали в администрации.

Ранее в соцсетях люди пожаловались, что проход перекрыла вода, и дети не могут добраться на тренировки. Пользователи сети отметили, что подобное происходит уже не в первый раз. Кроме того, ростовчане предложили улучшить доступность Гребного канала. На последние заявление городские власти также ответили.

- Пешеходная доступность от остановки на Левобережной до Гребного канала «Дон» обеспечивается по тротуарам дорог на Левобережной и Бориса Слюсаря. Проезжую часть можно перейти по переходам в районе остановки «Городской пляж» и около водноспортивного кластера «Акватория», - пояснили жителям и гостям города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидцы: «В Ростове затопило подземный переход на Гребном канале»

Жители донской столицы утверждают, что эта преграда мешает детям посещать спортивные тренировки (подробности)