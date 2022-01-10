Очевидцы: «В Ростове затопило подземный переход на Гребном канале»

Ситуация вызвала споры среди пользователей сети. Фото: группа в Instagram Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону.

В Ростове затопило подземный переход на Гребном канале. Теперь дети не могут попасть на тренировки. Об этом в одном из городских пабликов рассказали родители юных спортсменов. Ростовчане отметили, что подобное происходит уже не в первый раз.

- Переход постоянно затоплен. Это единственный путь. Дети вынуждены перебегать дорогу с активным движением, - пожаловались жители донской столицы.

В подтверждение своих слов очевидцы опубликовали фотографии. На снимках видно, что на территории разлился мини-океан, который можно преодолеть разве что вплавь.

Пользователи сети посоветовали землякам обратиться в прокуратуру. Некоторые, чтобы исправить ситуацию, предложили продлить маршрут автобусов, которые сейчас останавливаются на «Мегамаге».

После этого в комментариях несколько человек отметили, что все участники обсуждения не правы. На фото, по мнению ростовчан, якобы совсем не подземный переход, а специальный тоннель для воды.

- Это не подземный переход. Место предназначено для того, чтобы вода уходила во время дождей, - написал один из мужчин.

К слову, спустя время власти города прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что переход предназначен не только для пешеходов, но для пропуска воды. Во время дождей она проходит в пойму, но там упирается в спортивный кластер. Из-за этого образуются лужи. Причем использование перехода и для пешеходов, и для воды еще в 2014 году утвердила госэкспертиза.

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