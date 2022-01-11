В Ростовской области из-за коронавируса закрыли 12 классов в 8 школах

В конце года у некоторых школьников обнаружили коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области полностью закрытых школ и детсадов из-за COVID-19 пока нет, однако некоторые классы в образовательных учреждениях все же перевели на удаленное обучение. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- На 10 января известно о 12 закрытых классах в 8 школах Ростова, Волгодонского и Белокалитвинского районов, - сказал Евгений Ковалев.

Дети учатся из дома из-за того, что в конце года среди из одноклассников обнаружили случаи инфекции. Школьники вернутся на учебу в очном формате после 14-дневного карантина.

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