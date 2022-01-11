Стало известно, какой штамм коронавируса преобладает в Ростовской области

Ученые обнаружили на Дону новые случаи омикрона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сейчас преобладает индийский штамм коронавируса, омикрон-штамма выявили пока менее 1%. Об этом 11 января на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- В целом по региону во время мониторинга геновариантов сотрудники противочумного института, а также работники института микробиологии секвенировали более 1100 штаммов. Из них преобладает пока индийский - более чем 90%, британский - 4,1% и омикрон-штамм - менее 1%, - сказал Евгений Ковалев.

К слову, накануне ученые обнаружили геновариант омикрона у 6-месячного малыша и женщины из Ростова-на-Дону. До этого штамм подтвердили у одного из иностранных студентов РостГМУ. Все эти случаи находятся на контроле Роспотребнадзора.

При этом, сегодня же стало известно, что в целом заболеваемость коронавирусом на Дону снизилась на 20% по сравнению в последней неделей декабря.

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