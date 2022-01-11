В первую неделю января только 12 территорий выполнили норматив Фото: Алиса ТИТКО

Ростовская область попала в «красную зону» по COVID-19 на портале стопкоронавирус.рф. Причиной этому стал крайне низкий уровень тестирования в отдельных районах региона, объяснил главный санврач региона Евгений Ковалев.

- В первую неделю января только 12 территорий выполнили норматив. Крайне неудовлетворительно отработали этот период в Веселовском, Мартыновском, Советском, Волгодонском, Чертковском и Донецке. Из-за этого донской край оценили как неблагополучный, - рассказал Евгений Ковалев.

Глава управления Роспотребнадзора попросил губернатора о дисциплинарном или материальном наказании для руководителей районов и главврачей, которые допустили подобную ситуацию.

Из-за невысокой активности Ростовская область впервые за 1,5 месяца не достигла показателя тестирования в 300 на 100 тысяч населения. На последней неделе декабря и по итогам первых семи дней января цифры составили 220 и 225 на 100 тысяч населения. Евгений Ковалев также добавил, что на эпидситуацию в некоторой степени повлияли и массовые нарушения антиковидных мер.

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