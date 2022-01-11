В Ростовской области 80% пассажиров не соблюдают масочный режим

Ситуация обострилась в конце праздничной недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ряде городов Ростовской области 80% пассажиров общественного транспорта не носят защитные маски. Об этом сегодня, 11 января, рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- В конце праздничной недели резко обострилась ситуация с соблюдением пассажирами масочного режима. Мы проверили 205 единиц общественного транспорта. В 80% без масок были от 60 до 80% пассажиров, половина водителей носят их на бороде, - отметил глава управления Роспотребнадзора.

Озвученное характерно для Ростова, Волгодонска, Аксая, Новочеркасса, Шахт, Таганрога, Каменска-Шахтинского и других более мелких территорий. В адрес Минтранса области, а также для глав районов уже подготовили предписания по устранению нарушений, добавил Евгений Ковалев.

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