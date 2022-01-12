Глава Следкома России взял на контроль реконструкцию «Дома актера» в Ростове

Дом актера возвели по проекту Леонида Эберга в 1930 годах. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Реконструкцию «Дома актеров» в Ростове взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В СМИ было опубликовано обращение жителей города в связи с аварийным состоянием жилого дома, известного как «Дом актера», в который их ранее переселили. Это маневренный фонд, но состояние постройки вызывает у жильцов серьезные опасения. Глава управления Следкома по Ростовской области должен доложить об установленных обстоятельствах, - говорится на сайте СК.

К слову, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что уже пригласили специалистов, которые должны выяснять, как продлить срок эксплуатации здания. Итоги этого исследования пока не озвучивали.

Дом актера - объект культурного наследия регионального значения. Его возвели на улице Горького по проекту Леонида Эберга в 1930 годах прошлого века. В постройке жили актеры драмтеатра. Сейчас часть объекта принадлежит муниципалитету и используется в качестве маневренного жилищного фонда, остальные квартиры - частная собственность.

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