Из-за непогоды 41 спецмашину вывели на федеральные трассы Ростовской области

Проезд для водителей открыт, ограничений нет. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В Ростовской области несмотря на снегопады проезд по федеральным трассам обеспечили в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Открыты следующие направления: А-135 Подъездная автодорога к Ростову от М-4 «Дон», А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, А-270 Новошахтинск - граница с Украиной, А-280 Ростов - Таганрог - граница с Украиной.

Ночью на этих участках дежурила 41 спецмашина, было израсходовано 1155 тонн песко-соляной смеси.

Из-за непогоды водителей просят быть особенно внимательными на дорогах. Следует соблюдать дистанцию между авто и придерживаться безопасной скорости.

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