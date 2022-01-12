В ближайшие три дня дончан ожидают снег, гололед и ураганный ветер

В Ростовской области ожидается снегопад, гололед и ураганный ветер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие три дня в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ростовском управлении ГО и ЧС.

По информации метеорологов с 12 по 15 января местами по Ростовской области пройдет мокрый снег с дождем, 12 и 13 января в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Кроме того местами возможен гололед, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Автомобилистов предупредили об ухудшении видимости до 500-800 метров. На проезжих частях возможна гололедица и снежные заносы. А 14 и 15 января усилится ветер, его порывы временами будут достигать 20 метров в секунду.

Водителям напомнили о соблюдении скоростного режима и о том, что парковать автомобиль следует лишь на парковочных площадках. Кроме того, нужно не препятствовать работе общественного транспорта и уборочной техники. Пешеходы должны переходить дорогу только в положенных местах.

Горожанам нужно держаться подальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев. Если произойдет скачок напряжения, то необходимо отключить все электроприборы. Также ростовчанам посоветовали не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112»!

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В ближайшие часы в регионе ожидается ухудшение погодных условий.