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Общество11 января 2022 16:00

Дорожники готовятся к непогоде ночью и днем 12 января на федеральных трассах в Ростовской области

В ближайшие часы в регионе ожидается ухудшение погодных условий
ТИХОНОВА Татьяна
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В ближайшие сутки ожидается ухудшение дорожной ситуации из-за непогоды. Фото: Упрдор Москва-Волгоград

В ближайшие сутки ожидается ухудшение дорожной ситуации из-за непогоды. Фото: Упрдор Москва-Волгоград

Неблагоприятные погодные условия прогнозирует Гидрометцентр в ночь с 11 на 12 января и в течение дня в Ростовской области. Возможен туман, дождь, переходящий в мокрый снег и колебания температуры от 0 до -5 градусов. Об этом сообщает Управление автомагистрали Москва-Волгоград.

Дорожники готовы ликвидировать последствия непогоды — убирать снег и обрабатывать трассы противогололедными материалами. На территории региона будет задействовано 119 единиц спецтехники.

Также дорожная ситуация ухудшится в других регионах вдоль автомагистрали. Похожая на нашу ситуация ожидается в Волгоградской области. А в Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях ждут снегопад и метель при усилении ветра до 12 метров в секунду. В перечисленных регионах в общей сложности на дороги готовы выйти 597 единиц спецтехники. Дорожники будут дежурить на трассах круглосуточно.

Водителей просят быть внимательнее и осторожнее при поездках в сложных погодных условиях и строго соблюдать правила дорожного движения, а также не мешать работе дорожной техники.

АЛЛО!

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград по Ростовской области: 8 (863) 329460.

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