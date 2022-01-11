В Ростове ожидается сильный гололед

В Ростове ожидается гололедица Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики донского гидрометцентра предупредили ростовчан о сильном гололеде. Такая погода простоит с 11 по 13 января. Об этом сообщили в региональном управлении ГО и ЧС.

В ведомстве напомнили о мерах безопасности водителям и пешеходам. Шоферам следует соблюдать скоростной режим и парковать автомобили только на парковочных площадках. Кроме того, необходимо не препятствовать работе общественного транспорта и уборочной техники;

А пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешенных для этого местах. Важно, чтобы действия каждого участника дорожного движения должны быть понятны, предсказуемы и безопасны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 11 января 2022: прогноз гидрометцентра.

В Ростовской области прогнозируют снегопад, который продлится несколько дней.