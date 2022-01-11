Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 6:08

В Ростове ожидается сильный гололед

Такая погода простоит с 11 по 13 января
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове ожидается гололедица

В Ростове ожидается гололедица

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики донского гидрометцентра предупредили ростовчан о сильном гололеде. Такая погода простоит с 11 по 13 января. Об этом сообщили в региональном управлении ГО и ЧС.

В ведомстве напомнили о мерах безопасности водителям и пешеходам. Шоферам следует соблюдать скоростной режим и парковать автомобили только на парковочных площадках. Кроме того, необходимо не препятствовать работе общественного транспорта и уборочной техники;

А пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешенных для этого местах. Важно, чтобы действия каждого участника дорожного движения должны быть понятны, предсказуемы и безопасны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 11 января 2022: прогноз гидрометцентра.

В Ростовской области прогнозируют снегопад, который продлится несколько дней.