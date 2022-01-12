Сити-менеджер Ростова: заторов при обновлении Вавилова избежать не получится

Глава администрации рассказал о планах относительно дороги на Вавилова. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове при реконструкции улицы Вавилова не удастся избежать заторов и неудобств. Однако это обычная ситуация при любых подобных работах. Такое заявление во время встречи с журналистами сделал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

К слову, объездного пути, который разгрузил бы участок, пока нет, и это может существенно повлиять на дорожную обстановку. Жители Северного будут попадать в пробки, однако после капитального обновления время проезда должно существенно снизиться.

Ранее глава администрации уже не раз комментировал вопросы относительно Вавилова. Известно, что власти собираются создать четырехполосную дорогу с выделенной частью для общественного транспорта. Под эти цели у местных жителей планируют выкупить 137 участков.

Власти уверены, чтоб благодаря расширению проезжей части в будущем должна значительно улучшиться ситуация с автотрафиком. Это один из самых крупных проектов в городе, на него планируют потратить 5,5 млрд рублей.

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